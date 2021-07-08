В России после коронавируса вылечились 21 336 человек за сутки. Это максимум с 11 февраля

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 336, это максимум с 11 февраля. Всего уже выздоровели 5 143 255 человек, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 90,1% от общего числа заразившихся, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 24 818, до 5 707 452. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, достигло в России 423 422. Это максимум с 9 февраля.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 734 против 725 днем ранее. Всего от инфекции умерли 140 775 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,47%, следует из данных штаба.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 040 против 5 621 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 411 491 заразившегося. В относительном выражении прирост составил 0,43%.

За сутки в Москве зарегистрировали 109 летальных исходов из-за ковида, всего умерли 23 328.

Были выписаны по выздоровлению 6 805 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 207 500. В настоящее время в столице продолжают лечение 180 663 человека.