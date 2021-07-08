Юбилеи Бабаджаняна и Мирзояна будут отмечены концертами в Ереване и в областях

По случаю 100-летия композиторов Эдуарда Мирзояна и Арно Бабаджаняна Национальный центр камерной музыки представит разнообразные концертные программы. Вечера запланированы и в Ереване и в областях.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 8 июля директор Национального центра камерной музыки Норайр Назарян подчеркнул, что долгожданный концерт Государственного камерного оркестра Армении под руководством художественного руководителя, главного дирижера Вагана Мартиросяна состоится 10 июля в Бетховенском зале Дома творчества Эдварда Мирзояна. Будут исполнены произведения Эдуарда Мирзояна «Струнный квартет», «Симфония для струнного оркестра», «Поэма-эпитафия для камерного оркестра».

«В настоящее время идет подготовка концерта. Мы делаем все, чтобы достойно принять гостей. Зал в плохом состоянии. Этим концертом мы хотим еще раз привлечь внимание людей к этому месту», - сказал Норайр Назарян.

Говоря об Арно Бабаджаняне, он сообщил, что любимые песни Бабаджаняна в джазовой интерпретации представит известный пианист Ваагн Айрапетян. «Государственный камерный оркестр Армении и «Айрапетян Трио» 27 июля выступят в Сюникской области, в Доме культуры Капана и 28 июля в Горисском театре. Концерты будет дирижировать Роберт Млкеян. 31 июля во дворе Дома камерной музыки состоится концерт», - подчеркнул Норайр Назарян.

Инициатива реализуется при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.