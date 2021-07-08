В некоторых районах после полудня и ночью ожидаются дожди с грозами

На территории Армении 8-го, с 10 по 13 июля в отдельных районах, 9-го в большинстве районов в основном после полудня и ночью ожидаются дожди с грозами, в отдельных местах возможен град.

Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта МЧС.

Ветер северо-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 9-го июля температура воздуха понизится на 2-3 градуса, днем с 11 по 13 вновь повысится на 3-5 градусов.

В Ереване днем 8-го, с 11 по 13 июля ожидается погода без осадков. После полудня и ночью 9-10 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.