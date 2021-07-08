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В 12 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение силой в 4 балла

В 12 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение силой в 4 балла

8 июля в 14:03 по местному времени (10:03 по Гринвичу) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения в 12 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.18 северной широты и 43.93⁰ восточной долготы, с глубиной очага 10 км, магнитудой 3.1.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Бавра Ширакской области и в городе Алаверди Лорийской области, в селах Пахахбюр и Акори силой в 3 балла.


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