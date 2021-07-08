Никол Пашинян провел встречу с лидером партии “Единая Родина” Мгером Тертеряном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках обсуждений с рядом внепарламентских политических сил встретился с лидером партии “Единая Родина” Мгером Тертеряном.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Тертерян, рад видеть Вас. Позвольте поблагодарить Вас за то, что приняли приглашение. Партия “Единая Родина” приняла участие во внеочередных парламентских выборах. Международные наблюдатели назвали выборы соответствующими стандартам демократии, и гражданин Республики Армения выразил свою волю.

Мы воспринимаем эту ситуацию также как возможность объединить наш общественный и национальный потенциал, решить проблемы, стоящие перед нашим государством. В этом контексте мы придаем важность деятельности как прошедших в парламент политических сил, так и участию и вовлеченности не получивших мест в парламенте, внепарламентских сил. Цель этих политических обсуждений и консультаций - услышать мнение политических сил, в том числе Вашу позицию, о будущем развитии политической жизни в Армении.

И, по Вашему мнению, что мы можем сделать, чтобы правительство и внепарламентские силы, в частности, Ваша партия, больше прислушивались друг к другу, чтобы мы могли поставить ценные идеи на линию реализации, потому что мы не думаем, что ценные идеи бывают только у тех сил, которые набрали наибольшее количество голосов на выборах?

Мы знаем, что есть хорошие мысли и идеи, и если будет готовность поделиться, детализировать, аргументировать эти мысли и идеи, мы, конечно, готовы создать условия для их реализации. Так что это обсуждение очень важно.

Мгер Тертерян: Спасибо за приглашение. В этот избирательный период мы поставили целью иметь возможность представить общественности, нашей нации наши возможности и видение будущего. Мы считаем свою задачу выполненной, так как мы выдвинули новые тезисы и направления, отдельно подчеркивая важность армейского строительства и в этом контексте военной промышленности как отрасли. Мы говорили о том, каким мы видим будущее с точки зрения экономического развития, направленных на сельское хозяйство программ и особое внимание уделяли организации правильной и эффективной работы с диаспорой.

Я приветствую Вашу инициативу по консолидации политических сил после выборов. Это также будет иметь очень положительный эффект, поскольку понятие сплоченности среди нашего народа будет еще больше укрепляться. Это очень позитивная инициатива, конечно, я согласен с Вами, что с точки зрения применения метода работы, подхода, мы должны проделать очень правильную и тонкую работу, чтобы консолидация произошла.

Я лично доказал своей работой с 2017 года, что, независимо от своих политических взглядов, я готов встать на сторону нашего правительства, нашей государственной власти, поддержать своими знаниями. Надеюсь, что сегодня у нас будет возможность отдельно обсудить эти работы.