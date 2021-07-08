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Григорий Хачатуров освобожден от должности командующего 3-м армейским корпусом

Григорий Хачатуров освобожден от должности командующего 3-м армейским корпусом

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Григория Хачатурова от должности командира 3-го армейского корпуса. Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта президента.

“Принимая за основу часть 1 статьи 133 Конституции, а также пункт 11 части 1 статьи 40 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, Григорий Хачатуров освобожден от должности командира 3-го армейского корпуса”, - отмечается в указе президента.


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