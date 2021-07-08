Владимир Джабаров подвел итоги встречи Никола Пашиняна и Владимира Путина

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул значение того, что и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян свой первый визит после переизбрания на внеочередных парламентских выборах совершил в Москву.

Как сообщает «Арменпресс», во время телемоста Москва-Ереван Джабаров назвал шаг Никола Пашиняна «добрым знаком».

Он отметил, что стороны обсудили рабочие вопросы, ситуацию в регионе, Карабах, миротворческую миссию и т. д.

По мнению Джабарова, бывшие советские республики, Азербайджан и Армения, рано или поздно должны наладить отношения, и начать договариваться, восстанавливать страны после этих потрясений, а присутствие российских миротворцев является гарантией того, чтобы избежать возможного кровопролития и в будущем.

Джабаров подчеркнул, что размещение российских пограничников на армяно-азербайджанской границе будет осуществляться с согласия двух стран - Армении и Азербайджана, и любая провокация будет пресечена.

Что касается заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о создании военной базы на территории Азербайджана, Джабаров отметил, что Россия очень негативно относится к этому, добавив, что у Москвы есть возможности оказать на Турцию давление, а Турции в лице России не нужен противник.

Он также напомнил, что Турция никогда не была союзником России, подчеркнув, что геополитические интересы Турции не всегда совпадают с интересами России и ее союзников на Кавказе.

Говоря о проблеме возвращения армянских пленных, российский политик отметил, что Азербайджан искусственно затягивает возвращение армянских военнопленных, представляя их в качестве преступников.

Он заверил, что руководство России прилагает все усилия для решения этой проблемы.