Юбилеями мы прославляем наши ценности: Ара Хзмалян

В 2021 году меломаны празднуют юбилеи Александра Спендиаряна, Арно Бабаджаняна, Эдварда Мирзояна и других выдающихся композиторов, в связи с чем, организуются концертные программы, презентации альбомов и другие мероприятия.

Заместитель министра НОКС Ара Хзмалян считает, что концерты очень важны, однако они имеют краткосрочное воздействие, и параллельно с ними нужно формировать и вечные ценности.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами 8 июля Ара Хзмалян сказал, что если они смогут привести в порядок концертный зал имени Бабаджаняна, создать соответствующую инфраструктуру, благоустроить культурные учреждения, будет проделана большая работа.

“Хормейстер, педагог Давид Казарян предложил опубликовать труд, посвященный произведениям Арно Бабаджаняна. Я попросил его не только написать ноты, но и отразить историю создания каждой песни, представить, когда и в каком душевном состоянии рождались эти произведения” - подчеркнул замминистра.

По его словам, юбилеи 2021 года - юбилеи именитых, выдающихся музыкантов и деятелей культуры, к которым невозможно не обращаться.

“Изобилие юбилеев дает нам возможность не только вспомнить, переосмыслить наследие этих творцое, интеллигенции, но и в случае правильного управления сделать юбилейные мероприятия инструментом и механизмом реализации государственной культурной политики. Мы пропагандируем ценности юбилеями, даем обществу послания и сигналы о наших ценностях, однако очевидны не только финансовые, но и морально-психологические проблемы, обусловленные войной”, - отметил он.

По словам Хзмаляна, с одной стороны естественно, что жизнь должна продолжаться, что культурные мероприятия должны проходить, имена наших достойных, выдающихся юбилеев должны быть вновь упомянуты и отмечены, а с другой стороны трудно сохранять баланс между торжественностью и той геополитической панорамой, на фоне которой проходят эти мероприятия. “ Это требует осторожности, чуткости. Да, эти мероприятия состоятся, но они должны быть в том формате и в той логике, чтобы не противоречить серьезнейшим общественным проблемам и вызовам”, - подчеркнул заместитель министра.

По убеждению Ара Хзмаляна, Арно Бабаджанян и Эдвард Мирзоян, 100-летние юбилеи которым отмечаются, дороги нам не только в культурном плане, но и в гражданском, общественном плане.

“Мирзоян не только великий композитор, но и образцовый гражданин, образцовый общественный деятель. Если вспомнить, в каких условиях и в какой политической системе он творил, то поймем, что имеем дело и с мудрым человеком. Думаю, еще придет время переосмыслить, переоценить то наследие, которое оставили наши великие музыканты”, - заключил Ара Хзмалян.

Анжела Амбарцумян