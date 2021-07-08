Абоненты LEVEL UP ОТ UCOM могут безлимитно смотреть мобильное ТВ UMEDIAROOM

Отныне посредством приложения мобильного ТВ uMediaroom все абоненты предоплатных и постоплатных тарифных планов Level Up услуги голосовой связи от Ucom смогут без потребления мегабайтов и безлимитно смотреть 55 многожанровых телеканалов. Кроме того, uMediaroom позволит без ограничений и отовсюду следить за всеми матчами самого важного футбольного события лета – ЕВРО-2020.

«Скачав приложение uMediaroom, Вы, как абонент Level Up, повсюду сможете смотреть свои любимые программы, фильмы, мультфильмы и все, что транслируется в эфире 55 телеканалов, при этом без постоянного подсчета гигабайтов. Это предложение, в частности, заинтересует тех наших абонентов, которые увлекаются футболом, и хотели бы совместить просмотр всех игр ЕВРО-2020 этим летом и, к примеру, активный отдых на лоне природы», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Следует отметить, что мобильное приложение uMediaroom доступно для смартфонов, работающих как на операционной системе iOS, так и на Android. Посредством приложения можно смотреть программы 2-дневной давности (catch-up), создавать список предпочитаемых каналов, размещать напоминания о любимых программах.