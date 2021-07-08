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Абоненты LEVEL UP ОТ UCOM могут безлимитно смотреть мобильное ТВ UMEDIAROOM

Абоненты LEVEL UP ОТ UCOM могут безлимитно смотреть мобильное ТВ UMEDIAROOM

Отныне посредством приложения мобильного ТВ uMediaroom все абоненты предоплатных и постоплатных тарифных планов Level Up услуги голосовой связи от Ucom смогут без потребления мегабайтов и безлимитно смотреть 55 многожанровых телеканалов. Кроме того, uMediaroom позволит без ограничений и отовсюду следить за всеми матчами самого важного футбольного события лета – ЕВРО-2020.

«Скачав приложение uMediaroom, Вы, как абонент Level Up, повсюду сможете смотреть свои любимые программы, фильмы, мультфильмы и все, что транслируется в эфире 55 телеканалов, при этом без постоянного подсчета гигабайтов. Это предложение, в частности, заинтересует тех наших абонентов, которые увлекаются футболом, и хотели бы совместить просмотр всех игр ЕВРО-2020 этим летом и, к примеру, активный отдых на лоне природы», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Следует отметить, что мобильное приложение uMediaroom доступно для смартфонов, работающих как на операционной системе iOS, так и на Android. Посредством приложения можно смотреть программы 2-дневной давности (catch-up), создавать список предпочитаемых каналов, размещать напоминания о любимых программах.


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