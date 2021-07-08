Араик Арутюнян подписал указ о создании в Арцахе Совета оцифровки

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому для стимулирования оцифровки систем государственного управления и местного самоуправления и экономики Республики Арцах и развития цифровых навыков будет создан Совет оцифровки. Указом президента утвержден также регламент и личный состав Совета оцифровки под председательством Государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Другим указом главы государства создано подразделение Аппарата президента Республики Арцах «Агентство оцифровки», руководителем которого назначен Арсен Егиян.