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Араик Арутюнян подписал указ о создании в Арцахе Совета оцифровки

Араик Арутюнян подписал указ о создании в Арцахе Совета оцифровки

 Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому для стимулирования оцифровки систем государственного управления и местного самоуправления и экономики Республики Арцах и развития цифровых навыков будет создан Совет оцифровки. Указом президента утвержден также регламент и личный состав Совета оцифровки под председательством Государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Другим указом главы государства создано подразделение Аппарата президента Республики Арцах «Агентство оцифровки», руководителем которого назначен Арсен Егиян.


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