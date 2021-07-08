Россия, Иран и Турция призвали Израиль прекратить военные нападения в Сирии

Страны - гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) призвали Израиль остановить военные нападения в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении представителей РФ, Ирана и Турции по итогам 16-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стороны также выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения. "Подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - указано в заявлении.