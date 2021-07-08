День Гегаркуникской области в Ереване прошел с насыщенной повесткой дня

День культуры Гегаркуникской области в Ереване прошел с насыщенной программой и при активном участии детских творческих коллективов.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации Гегаркуникской области, мероприятие было организовано в рамках программы Дней региональной культуры детей и юношества «Мы и наша область» при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Программу реализовала Детская филармония им. Юрия Бахшяна.

«На этот раз гостями программы стали детские творческие коллективы и индивидуальные исполнители Гегаркуникской области Армении - 40 участников.

В начале программы делегация посетила Музей истории Еревана. Экскурсия продолжилась в фойе мэрии Еревана, затем в концертном зале «Арно Бабаджанян», в фойе которого были выставлены живописные и декоративно-прикладные работы учеников художественной школы Вардениса им. Комитаса Карапетяна.

Посетителям выставка понравилась, они выразили удовлетворение тематикой картин и гобеленов, нежным и броским сочетанием цветов, навыками и качеством живописи.

После выставки была прекрасная концертная программа. В программе были этнографические танцы, эстрадные и народные песни, фортепианные и инструментальные выступления, декламация, юмористическое представление на диалекте Баязета.

Танцевальную часть программы представил ансамбль народной песни и танца «Сасун» Дома культуры им. Мгера Мкртчяна в Варденисе.

Воспитанники Мартунинской музыкальной школы Асмик Арутюнян и Ани Самвелян, Саруханской художественной школы Марина Акопян и Грачья Саргсян, Гандзакской музыкальной школы Лео Ованнесян, Гаварской музыкальной школы им. Генриха Талаляна Лилит Давтян, Севанской музыкальной школы Элан Саметян исполнили фортепианные произведения.

Интересными были выступления трубача Севанской музыкальной школы Артема Аветисяна и игрока на свирели, ученика художественной школы Сарухана Армана Акопяна также и других участников.

Заместитель заведующего отделом современного искусства Министерства образования и науки Лиля Никоян поблагодарила губернатора Гегаркуникской области за содействие программе, а участников - за успешные выступления, Управление культуры и спорта Гегаркуникской областной администрации за активное сотрудничество и организацию участия делегации на таком высоком уровне.

После окончания концертной программы делегация Гегаркуникской области в сопровождении сотрудников управления культуры и туризма мэрии Еревана осмотрела достопримечательности столицы», - рассказали в Гегаркуникской областной администрации.

Хосров Хлгатян

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