Премьер-министр Испании поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах
14:10, 8 Июль, 2021
Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 20 июня.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Мадриде.
По итогам выборов в Армении партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов избирателей, и она сформирует новое правительство.
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