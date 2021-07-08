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Премьер-министр Испании поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Премьер-министр Испании поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 20 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Мадриде.

По итогам выборов в Армении партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов избирателей, и она сформирует новое правительство.


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