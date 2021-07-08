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Серхио Рамос официально стал футболистом ПСЖ

Серхио Рамос официально стал футболистом ПСЖ

Испанский защитник Серхио Рамос официально представлен как игрок ПСЖ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ПСЖ. Рамос с ПСЖ подписал двухлетний контракт - до 2023 года. Он присоединился к французскому клубу на правах свободного агента. Другие подробности пока неизвестны.

16 июня стало известно, что многолетний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос покидает «королевский клуб». Текущий контракт защитника с клубом истек в 2021 году.

Серхио Рамос перешел в «Реал» Мадрид в 2005 году. В уже завершившемся сезоне он в составе команды провел 21 игру.


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