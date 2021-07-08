Будет стимулировано применение альтернативных финансовых инструментов в экономике и развитие рынков капитала

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Правительство одобрило предложение Высшего судебного совета от 30 июня 2021 года об увеличении количества судей. Соответственно, количество судей с уголовной специализацией суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана планируется увеличить на 8 судей, количество судей с уголовной специализацией суда общей юрисдикции первой инстанции областей страны планируется увеличить по одному судье, судей Апелляционного уголовного суда - на 3 судьи. Решением исполнительной власти предусматривается обеспечение необходимых расходов 20 новых судей.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, коснувшись принятого решения, отметил, что увеличение количества судей следует рассматривать также как средство содержательных реформ в судебной системе. “Как в патрульную полицию приходят люди, которые раньше не имели никаких связей с полицией, принося с собой новый взгляд, новый подход, конечно, с учетом лучшего опыта полиции, так же мы хотим добиться того же эффекта в судебной системе. И мы надеемся, что этими изменениями мы закрепим лучший опыт в судебной системе, с другой стороны, мы привнесем свежий взгляд и свежие силы в судебную систему, чтобы, наконец получить, условно говоря, судебную систему нашей мечты, решения которой сами по своей природе и по сути будут считаться воплощением и проявлением справедливости и правосудия Это самая важная цель, которую мы все преследуем, поэтому я думаю, что это очень важное решение, учитывая также сопутствующие процедуры, которые мы установили в последние годы для назначения новых судей и должностных лиц в целом”, - отметил Никол Пашинян.

Исполнительная власть внесла изменения и дополнения в одно из своих предыдущих решений с целью стимулирования применения альтернативных финансовых инструментов в экономике и развития рынков капитала. Альтернативным источником финансирования в Армении является Фонд МСП ЕС-Армения, управляемый компанией “Амбер Капитал”, который начал свою деятельность в январе 2020 года. Как отметил замминистра экономики Аваг Аванесян, в настоящее время фондом привлечено около 31 млн долларов. По словам замминистра, Голландский банк развития (FMO) готов вложить в фонд 7 млн долларов при условии, что сумма фонда после его вложения до 20 июля будет минимум 45 млн долларов. Инвестиции в размере как минимум 7 млн долларов, ожидаемые правительством Республики Армения, позволят привлечь FMO, что создаст мультипликативный эффект для экономики Республики Армения, а также привлечет в фонд других инвесторов, что, в свою очередь, приведет к дополнительному вовлечению средств в экономику страны. Соответственно, правительство Армении планирует внести 3 млн долларов, а эквивалент оставшихся 4 млн долларов будет инвестирован Фондом государственных интересов Армении.

Правительство приняло решение, которым предусматривается увеличение бюджета министерства образования, науки, культуры и спорта на 2021 год на 335,078.4 тыс драмов. Эти средства будут направлены на организацию летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях для детей погибших или ставших инвалидами военнослужащих и ополченцев, а также для детей-сирот и детей из малообеспеченных многодетных семей. Предлагается направить деньги 7 организациям для организации летнего отдыха группы бенефициаров путем предоставления гранта без конкурса. Лагерь планируется организовать в 2 смены, на 20 дней, по 1600 детей в смену.