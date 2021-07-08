Бадасян рассказал, каким должен быть “суд мечты” правительства Армении

“Суд мечты” правительства Армении - суд, состоящий из порядочных, профессиональных судей, где процессы происходят быстро, и есть высокое общественное доверие к судебной системе.

“Решениями ВСС были случаи прекращения полномочий судей, в частности, было два таких случая. Есть и множество возбужденных дисциплинарных производств. В целом судебно-правовые реформы идут и будут продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем окончательной цели”, - сказал Бадасян, добавив, что в судебной системе обязательно должны появиться новые судьи.

“ Становление судьей - замкнутая цепь, которая постоянно воспроизводится изнутри системы, в первую очередь, она должна быть разомкнута. Как и при любых реформах, мы здесь также полагаемся на содействие наших граждан, в данном случае - на правовое сообщество. Полагаем, что в судебной системе должны оказаться представители правового сообщества извне этой замкнутой цепи, будь то из частного сектора, или других государственных систем. Ломая эту замкнутую цепь, мы должны обеспечить доступ новых людей в систему” - сказал и. о. министра.