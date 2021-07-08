Число жертв схода оползня в Японии достигло девяти

По меньшей мере девять человек погибли в результате схода оползня 4 июля в городе Атами в центральной части Японии. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Ранее поступала информация о семи погибших. На месте схода продолжается спасательная операция, пропавшими без вести все еще числятся порядка 20 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более 130 домам и постройкам. Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.