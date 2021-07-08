Увеличение числа судей следует рассматривать как содержательную реформу в судебной системе: Пашинян

Вступили в силу изменения и дополнения в Судебный кодекс, которые предусматривают введение института судей разной уголовной специализации: для судебного контроля над досудебным уголовным производством и по оперативно-разведывательным делам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства, сообщил и. о. министра юстиции Рустам Бадасян добавив: «Законом предусмотрено, что в состав суда первой инстанции Еревана должно быть добавлено не менее 8 судей. Количество судей в областях должно быть увеличено из расчета по одному судье в каждой области. В Апелляционном уголовном суде должны быть добавлены штату на троих судей.

После вступления закона в силу 30 июня Высший судебный совет обратился к правительству с просьбой увеличить количество судей на 20 человек. Соответственно, мы предлагаем одобрить предложение ВСС об увеличении количества судей в суде первой инстанции Еревана на 8 судей, в областях по одному судье и в Апелляционном уголовном суде на трех судей», - сказал Бадасян.

По его словам, выбранных судей будет проверять комиссия по предотвращению коррупции. Они сдадут письменный экзамен, пройдут собеседование в ВСС, затем курсы. Правительство приняло предложение ВСС.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил, что увеличение количества судей следует рассматривать как средство существенных реформ в судебной системе. «Когда в патрульную полицию приходят люди, которые раньше не были в полиции, принося с собой новый облик, новый подход, мы добиваемся того же эффекта и в судебной системе. И мы надеемся, что этими дополнениями мы закрепим лучший опыт в судебной системе, с другой стороны, мы привнесем свежий взгляд и силу в судебную систему, чтобы, наконец получить, условно говоря, судебную систему нашей мечты, решения которой сами по своей природе и по сути будут считаться воплощением и проявлением справедливости и правосудия», - отметил Никол Пашинян.