Количество судей с уголовной специализацией увеличилось на 20

Решением правительства Армении от 8 июля дано согласие на предложение Высшего судебного совета, в результате которого в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана количество судей с уголовной специализацией будет увеличено на 8, в областных судах - на 9, в Апелляционном уголовном суде - на 3. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. министра юстиции Рустам Бадасян.

“Претворяется в жизнь наша инициатива иметь судей с разной специализацией, осуществляющих судебный контроль над досудебным уголовным производством (ходатайства об аресте, проверка закономерности задержания, разрешение на обыск) и рассматривающих ходатайства об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Сегодняшним решением правительства было дано согласие на предложение Высшего судебного совета, в результате которого Высший судебный совет в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана число судей с уголовной специализации увеличит на 8, в областях - на 9, в Апелляционном уголовном суде – на 3", - написал Бадасян.

И. о. министра напомнил, что данная законодательная инициатива Министерства юстиции была принята НС еще в феврале этого года.

“Президент ее не подписал и обратился в Конституционный суд с требованием об оспаривании конституционности ряда положений, а несколько дней назад Конституционный суд признал закон соответствующим Конституции”, - написал Бадасян.