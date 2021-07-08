Заместитель начальника полиции представил назначение патрульной службы

Назначение патрульной службы, в первую очередь, заключается в обеспечение безопасности и общественного порядка, в обеспечение дорожной безопасности, в предотвращении, в пресекании и в раскрытии преступлений и административных правонарушений.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил заместитель начальника Полиции Армении Ара Фиданян.

“Раньше полиция выполняла все эти функции посредством различных служб, в частности, дорожной полиции, патрульно-постовой службы, а также участковых инспекторов”, - сказал Фиданян.

Заместитель начальника полиции отметил, что в Центр оперативного управления за один день поступило 354 сигнала о разных правонарушениях и преступлениях.

Патрульная служба полиции с 7 июля начала свою деятельность. 700 прошедших подготовку служащих впервые вышли на улицы Еревана для обеспечения безопасности и общественного порядка.