Заместитель начальника полиции представил назначение патрульной службы
Назначение патрульной службы, в первую очередь, заключается в обеспечение безопасности и общественного порядка, в обеспечение дорожной безопасности, в предотвращении, в пресекании и в раскрытии преступлений и административных правонарушений.
Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил заместитель начальника Полиции Армении Ара Фиданян.
“Раньше полиция выполняла все эти функции посредством различных служб, в частности, дорожной полиции, патрульно-постовой службы, а также участковых инспекторов”, - сказал Фиданян.
Заместитель начальника полиции отметил, что в Центр оперативного управления за один день поступило 354 сигнала о разных правонарушениях и преступлениях.
Патрульная служба полиции с 7 июля начала свою деятельность. 700 прошедших подготовку служащих впервые вышли на улицы Еревана для обеспечения безопасности и общественного порядка.
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