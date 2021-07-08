3200 детей погибших и получивших инвалидность военнослужащих и ополченцев смогут отдохнуть в лагерях

Около 3 200 детей погибших во время войны и получивших инвалидность военнослужащих и ополченцев, а также сирот и детей из малообеспеченных многодетных семей, в возрасте от 7 до 13 лет, получат возможность провести летний отдых в ряде лагерей Армении. Как передает «Арменпресс», это решение было принято на заседании правительства.

Временно исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян представил, что дети отдохнут в 2 смены, по 20 дней, в каждой смене по 1 600 детей.

“Общая сумма, необходимая для организации лагерей, составит 335 млн драмов, из которых 321,6 млн драмов будет предоставлено организациям для летнего отдыха, а 13,4 млн драмов - Министерству территориального управления и инфраструктур РА для осуществления транспортных расходов по перевозке детей в лагеря”, - сказал Ваграм Думанян.