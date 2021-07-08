Иностранцы в Армении отныне смогут прививаться лишь в мобильных точках вакцинации

В Армению для вакцинации от COVID-19 приезжает много иностранцев, в результате чего в поликлиниках, особенно в центре Еревана, выстраиваются очереди. Как сообщает «Арменпресс», об этом в начале заседания правительства заявила и. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

По ее словам, вчера было принято решение, что поликлиники будут обслуживать только граждан Армении и тех, кто имеет право на проживание.

«Лица, прибывшие из-за рубежа, будут вакцинироваться в передвижных пунктах, которые находятся на открытых площадках. И мы надеемся, что проблема этих очередей исчезнет. Это еще раз подчеркивает, насколько важно, чтобы в стране были вакцины. Государство приложило все усилия, чтобы обеспечить их, и бесплатно предоставлять гражданам. И, возможно, наши граждане, видя активность иностранцев, должны быть более склонны к использованию этого блага», - сказала Анаит Аванесян.