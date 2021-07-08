Победители международных олимпиад по информатике получат именную стипендию

Победители 33-х международных школьных олимпиад по информатике и европейских олимпиад по информатике для девушек получат именную стипендию.

Как передает «Арменпресс», приказом и. о. министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграма Думаняна утвержден список учащихся, победивших на вышеуказанных олимпиадах и удостоившихся именной стипендии.

На 33-й Международной школьной олимпиаде по предмету “Информатика” ученик 12-го класса гимназии “Квант” Александр Абелян получил серебряную медаль. Ученик 12-го класса физико-математической специальной школы им. Шагиняна Эмиль Костанян и воспитанник 11-го класса гимназии “Квант” Араи Халатян удостоились бронзовых медалей. В олимпиаде приняла участие и ученица 12-го класса физико-математической специальной школы им. А. Шагиняна Ани Хачатрян.

На прошедшей с 13 по 19 июня Европейской олимпиаде по информатике для девушек ученица 12-го класса физико-математической специальной школы им. А. Шагиняна Ани Хачатрян удостоилась серебряной медали, а воспитанник 11-го класса гимназии “Квант» Амарас Назареянс - бронзовой медали.

Отметим, что именные стипендии предоставляются согласно порядку предоставления именной стипендии учащимся учебных заведений, проходящих общеобразовательное обучение, утвержденному приказом министра МНОКС 3 сентября 2019 года.

Соответственно, если учащийся включен в список получателей стипендии одновременно по двум или трем причинам, он может получать стипендию в размере их общей суммы. Именные стипендии присуждаются студентам посредством учебных заведений на годичной основе, а в случае прекращения обучения в учреждении неоплаченная часть годовой стипендии выплачивается студенту сразу. Новый порядок именных стипендий, установленный для поощрения студентов, действует с 1 января 2020 года.

Для победителей предметных олимпиад установлены следующие стипендии:

Для участников заключительных этапов международных предметных олимпиад:

дипломы первой степени - 25.000 драмов в месяц;

дипломы второй степени - 20.000 драмов в месяц;

дипломы третьей степени - 15.000 драм в месяц;

для остальных участников заключительных этапов - 10.000 драмов в месяц.

Для участников заключительных этапов других международных школьных олимпиад (Жаутиковская международная олимпиада, Менделеевская международная олимпиада и др.):

дипломы первой степени - 15.000 драмов в месяц;

дипломы второй степени - 10.000 драмов в месяц;

обладателям дипломов третьей степени - 7.500 драмов в месяц.

Для победителей заключительных этапов предметных республиканских олимпиад РА:

дипломы первой степени - 10.000 драмов в месяц;

дипломы второй степени - 7.500 драмов в месяц;

дипломы третьей степени - 5.000 драмов в месяц.