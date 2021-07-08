От народа получили мандат на проведение более решительных и более продуманных реформ: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в начале заседания правительства коснулся вопроса о введении в Ереване новой патрульной службы.

«Вчера в жизни нашей республики произошло очень важное событие. В частности, в Ереване начала свою деятельность Патрульная полиция - принципиально новый вид полиции. Причем как в прямом смысле этого слова, так и в плане человеческих средств. Дежурят около 700 сотрудников патрульной полиции, хочу подчеркнуть, что 70% личного состава - это люди, которые раньше в полиции не работали, то есть пришли в полицию из гражданской жизни. 30% те полицейские, которые привнесут лучший опыт, чтобы у нас была полиция нового качества», - как передает «Арменпресс», сообщил Никол Пашинян.

По словам и. о. премьер-министра, дорожная полиция Еревана прекратила свою деятельность 7 июля. Сейчас есть только спецподразделение ГИБДД, которое имеет совершенно иные функции, и оно не будет общаться с гражданами в плане сохранения правопорядка.

«Патрульная полиция выполняет функции и дорожной полиции и патрульной службы, а также имеет определенные функции по предупреждению, выявлению и поддержанию общественного порядка. Хочу подчеркнуть, что мы от нашего народа получили мандат на проведение более решительных, более продуманных реформ, положительный результат которых будет максимально предсказуем. В ближайшее время процесс внедрения патрульной службы обязательно должен продолжиться. Мы должны провести экзамены для приема сотрудников патрульной полиции в Ширакской и в Лорийской области. Перед этим хочу подчеркнуть, что мы реализовали эту программу при содействии наших международных партнеров», - сказал Никол Пашинян, поблагодарив партнеров из США, Европейского Союза и Всемирного банка.