На рынке сахарного песка нет ни искусственного дефицита, ни дефицита: Комиссия по защите конкуренции

Комиссия по защите конкуренции рассмотрела опубликованные в прессе, а также поднятые гражданами вопросы, касающиеся ситуации на рынке сахарного песка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комиссии по защите конкуренции.

«По результатам проведенных уточнений, по предварительным данным, на рынке сахарного песка нет ни искусственного дефицита, ни дефицита. Процесс импорта сахара в нормальном состоянии, импортированы новые партии и осуществлена оптовая продажа. Аппарат комиссии связался и с областными администрациями и с соответствующими подразделениями крупных городов, которые заверили, что в розничной сети нет дефицита сахара.

Что касается стоимости сахара, то сообщаем, что в результате мониторинга в крупных торговых сетях выяснилось, что с мая текущего года наблюдается тенденция снижения цены. В частности, в июле цена 1 кг сахара снизилась примерно на 20 драмов, сейчас она составляет около 370 драмов. Стоит отметить, что сахарный песок продается как на развес, так и расфасованный, цены на него отличаются.

Напомним, что днями раньше комиссия опубликовала результаты мониторинга цен на ряд товаров, в том числе и на сахарный песок.

Призываем при наличии фактов искусственного дефицита, а также повышения цен обращаться в комиссию и воздерживаться от необоснованных и вводящих общество в заблуждение комментариев.

Комиссия следит за развитиями на рынке», - говорится в сообщении КЗК.