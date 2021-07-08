В Армении подтверждено 186 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 78 заболевших

По состоянию на 11:00 8 июля в Армении подтверждено 186 новых случаев заражения COVID-19, 78 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов. За последние сутки проведено 5 093 тестов. Всего проведено 1 229 466 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 225 987 случаев заражения COVID-19, 217 381 из которых вылечились, есть 4 536 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 966 пациентов.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.