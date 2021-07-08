Артур Давтян в Санкт-Петербурге встретился с генеральным прокурором Италии

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, находящийся в Санкт-Петербурге для участия в Международном форуме руководителей прокуратур европейских стран, провел двустороннюю встречу с генеральным прокурором Италии Джиованни Сальви.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между прокуратурами двух стран, а также развития партнерских отношений в сфере правового содействия в уголовных делах.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян подчеркнул, что Армения и Италия в рамках Совета Европы и ООН подписали большое количество международных договоров, которые предоставляют широкие возможности в сфере оказания правовой взаимопомощи по уголовным делам. А эффективно действующие дипломатические пути передачи документов, пути коммуникации Интерпола дают возможность своевременно устанавливать связь между центральными органами двух стран и оказывать взаимную помощь.

Обоюдно была отмечена важность того обстоятельства, что ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не оказали большого влияния в рамках международного сотрудничества, поскольку применение средств виртуального общения позволило избежать излишних затягиваний соответствующих мероприятий, а в рамках правовой взаимопомощи и продления сроков расследования уголовных дел.

Были обсуждены также возможности активизации работ по выполнению следственных требований, представленных по конкретным уголовным делам.