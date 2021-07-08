С 7 по 8 июля подразделения полиции раскрыли 146 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период с 7 по 8 июля подразделения Полиции Республики Армения раскрыли 146 случаев преступлений, из которых 3-ранее совершенные. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В частности раскрыто: 86 случаев, связанных с избирательными нарушениями, 16 случаев кражи личного имущества, 12 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев мошенничества, 6 случаев семейного насилия, по 3 случая квартирной кражи и обнаружения наркотиков, по 2 случая присвоения или растраты и подделки документов, по 2 случая грабежа, незаконного или ложного предпринимательства, фальшивомонетничества, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и 1 случай получения общественным служащим незаконного вознаграждения.

Обнаружены один без вести пропавший гражданин, один разыскиваемый. Добровольно явились 12 разыскиваемых.

Зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП. 26 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.