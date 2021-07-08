Страны - члены СБ ООН призвали сохранять стабильность в Гаити

Члены Совета Безопасности ООН осудили убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, призвав сохранять стабильность в стране. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении Совбеза.

"Члены Совета Безопасности категорически осуждают убийство президента Гаити Жовенеля Моиза", - указывается в документе. Они призвали все политические силы Гаити "отказаться от насилия и призывов" к нему.

В распространенном заявлении члены СБ ООН "призывают все стороны сохранять спокойствие, проявлять выдержку и избегать действий, которые могут привести к большей нестабильности". В Совбезе подчеркнули необходимость мирного диалога, пообещали следить за развитием ситуации в Гаити и выразили солидарность с народом этой страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити", Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.