Патрульная служба должна представить на улицах Еревана новое качество порядка: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вместе с начальником полиции Ваге Казаряном ранним утром посетил полк патрульной полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

До выхода на службу служащих новой патрульной службы Никол Пашинян присутствовал на строевом смотре.

Исполняющий обязанности премьер-министра выступил с речью:

“Уважаемый начальник Полиции Республики Армения,

Заместители начальника полиции

Уважаемые патрульные, поздравляю всех нас с запуском Службы патрульной полиции. Это одна из важнейших реформ в нашем правительстве, которая вписывается в логику реформы полиции. На самом деле мы должны рассматривать это в более широком контексте: в логике верховенства закона, отношений между государством и гражданином, между полицией и гражданином. Я хочу описать два параллельных процесса, первый - защита законности и правопорядка, второй - в контексте защиты правопорядка и законности сотрудничество между полицией и гражданами, взаимопомощь между полицией и гражданами.

Патрульная служба Полиции Республики Армения - один из важнейших символов этого процесса. Сегодня полиция имеет новый имидж, новое техническое оснащение, новые профессиональные навыки, результатом чего должно стать новое качество охраны закона в Республике Армения, в данном случае в столице Ереване, потому что служба патрульной полиции начинается в столице в Ереване.

Народ Республики Армения предоставил правительству право установить диктатуру закона, граждане Республики Армения в службе патрульной полиции на улицах столицы должны увидеть новое качество охраны правопорядка. И это самая важная миссия, которую вам предстоит выполнять. Мы должны признать, что верховенство закона, диктатура закона устанавливается не только посредством наказаний и санкций, но также и путем руководства, поддержки и помощи гражданам, чтобы они вписывались в ситуацию и действовали правильно в данной ситуации, в логике закона. С другой стороны, гражданин должен видеть, что закон - это явление, которое приходит ему на помощь, поддерживает его, а не создает для него препятствия.

Поздравляю всех нас и выражаю благодарность всем тем людям, которые работали над осуществлением и претворением в жизнь этой важнейшей реформы.

Затем Никол Пашинян в сопровождении Ваге Казаряна ознакомился с парком новых автомобилей патрульной службы, оснащенных современными техническими специальными средствами.

Исполняющий обязанности премьер-министра возложил цветы к мемориалу, увековечивающему память служащих полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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