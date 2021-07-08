На Тайване произошла серия землетрясений магнитудой до 5,4

Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг в восточной части Тайваня, где за последние сутки наблюдается повышенная сейсмическая активность. Об этом сообщила сейсмослужба этого китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии в 11,4 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 9,6 км. Колебания почвы ощущались на территории уездов Хуалянь, Наньтоу, Илань, Чжанхуа, а также в ряде городов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Накануне вечером в том же районе произошло землетрясение аналогичной силы. С тех пор там было зарегистрировано около десятка подземных толчков меньшей магнитуды. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.