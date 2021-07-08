Армения впервые в формате онлайн павильона участвует на Каннском кинорынке

Национальный киноцентр Армении с 6 по 15 июля 2021 года в формате онлайн павильона будет работать в ежегодном Marche ' du Film Каннского кинофестиваля. Самый старый и крупный в мире кинорынок, занимающийся дистрибуцией, в 2021 году избрал гибридный (смешанный) способ работы (участники могут присутствовать на рынке, или работать дистанционно).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Национального киноцентра Армении, в этом году Армения выбрала онлайн формат участия, за очень сжатые сроки рабочая группа на сайте Marche ' du Film подготовила свою онлайн-страницу (павильон).

«Ответственные лица Национального киноцентра Армении нашли, что участие Армении в каннском кинорынке важно и обязательно. Однако, в связи с тяжелой ситуацией в стране (послевоенной и финансовой), было принято решение в 2021 году присутствовать на кинорынке в онлайн формате.

О расходах на интернет-страницу, онлайн-павильон, онлайн-каталог на Marche'du Film позаботилось Министерство НОКС.

Армянская платформа Marche ' du Film предоставит возможность аккредитованным на Каннском кинорынке специалистам ознакомиться с армянской киноиндустрией, одновременно посредством обратной связи и информации, размещенной на онлайн-платформе, установить непосредственную связь с ответственными за фильмы.

Армянская онлайн-страница (павильон), размещенная на сайте Marche' du Film связана и с сайтами Национального киноцентра и CINANDO. Армянская страница имеет несколько разделов, в том числе обширный каталог фильмов, получивших поддержку от Национального киноцентра в 2020-2021 гг. - 73 короткометражных, полнометражных, анимационных фильмов, находящихся на разных производственных этапах. В разделе армянских фильмов отобрано 12 полнометражных завершенных и постпродакшн работ. На странице также есть разделы: Фестивали Армении, Наследие кино, Достопримечательности Армении.

Отметим, что каталог, созданный для кинорынка, полностью интерактивен. Онлайн-страницу могут использовать только лица, аккредитованные на Каннском кинорынке - специалисты по продажам, дистрибьюторы и др.», - говорится в сообщении Национального киноцентра Армении.