Цены на цветные металлы - 07-07-21

ЛОНДОН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.90% и составила 2528.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 9483.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.09% и составила 2311.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.26% и составила 18317.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.22% и составила 31785.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.17% и составила 2962.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.21% и составила 41094.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.