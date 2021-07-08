Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы

Во втором матче полуфинала чемпионата Европы по футболу Англия встретилась с Данией.

Как сообщает «Арменпресс», на первых минутах первой половины игры, которая прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия перехватила инициативу. Дания грамотно оборонялась, делая упор на быстрые контратаки, которые были довольно опасными. Дания воспользовались своим шансом на 30-й минуте, когда Миккель Дамсгор забил гол со стандартной позиции. После пропущенного мяча Англия попыталась вернуть потерянное, гол не заставил себя долго ждать. Капитан сборной Дании Симон Кьяер забил автогол. Динамичный первый тайм завершился ничьей.

Англия доминировала и во втором тайме, Дания отлично играла в защите, основное время завершилось ничьей - 1:1. Матч был перенесен на дополнительное время. И на 104-й минуте Англия заработала право бить с пенальти, удар реализовал Гарри Кейн.

Матч Англия-Дания завершился со счетом: 2:1.

В финале Англия сразится со сборной Италии. Матч состоится 11 июля, в 23:00 по ереванскому времени.