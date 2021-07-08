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Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» завершил вничью

Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» завершил вничью

Победитель чемпионата Армении по футболу ереванский «Алашкерт» первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов завершил вничью.

Как сообщает «Арменпресс», в первом матче чемпион Армении встретился с чемпионом Уэльса «Konas Ki Nomads». В течение 21 минут первого тайма команды успели обменяться по одному голу. «Алашкерт» сумел забить еще один гол на 45-й минуте, второй гол забил Давид Хурцидзе. «Konas Ki Nomads» удалось избежать поражения благодаря голу, забитому на 79-й минуте.

Итог матча «Конас Ки Кочевник» (Уэльс) - «Алашкерт» (Армения) - 2:2.

Ответный матч команд состоится 14 июля в Ереване.


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