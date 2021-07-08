Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» завершил вничью

Победитель чемпионата Армении по футболу ереванский «Алашкерт» первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов завершил вничью.

Как сообщает «Арменпресс», в первом матче чемпион Армении встретился с чемпионом Уэльса «Konas Ki Nomads». В течение 21 минут первого тайма команды успели обменяться по одному голу. «Алашкерт» сумел забить еще один гол на 45-й минуте, второй гол забил Давид Хурцидзе. «Konas Ki Nomads» удалось избежать поражения благодаря голу, забитому на 79-й минуте.

Итог матча «Конас Ки Кочевник» (Уэльс) - «Алашкерт» (Армения) - 2:2.

Ответный матч команд состоится 14 июля в Ереване.