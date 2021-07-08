Газета «Айастани Анрапетутюн»: Насколько совпадают планы Турции и Азербайджана?

«После второй Арцахской войны протурецкие настроения укрепились. Если до этого в отношениях между Анкарой и Баку была идея «одна нация, два государства», то в послевоенный период делается попытка проверить, как будет воспринята перспектива «одна нация, одно государство».

Несмотря на все это, как бы сегодня в Азербайджане ни увлекались бы помощью «старшего брата» и перспективой укрепления и продвижения «победы», тем не менее диктаторы вряд ли пойдут на раздел власти. Такие настроения, конечно, способствуют консолидации общества и формированию несуществующей национальной идентичности, но цель вовсе не в слиянии, по крайней мере, для нынешнего правительства Азербайджана.

Между тем турецкая сторона проводит довольно далеко идущую и эффективную политику, направленную на углубление и на незыблемость протурецких настроений. Каждое изменение начинается привитием подрастающему поколению нужных идей и ценностей».

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