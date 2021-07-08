Газета «Айастани Анрапетутюн»: Баку бьет по авторитету РФ в регионе

«Примечательно, что пограничный инцидент был зарегистрирован после того, как генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что пограничные инциденты на юге Армении не включены в Положения о коллективной обороне ОДКБ. После вышеупомянутого заявления Азербайджан организовал перестрелку на границе с Арменией, что является прямым ответом на заявление генсека ОДКБ, что на границе не было перестрелки. Сразу после объявления Баку представил трех раненых, и тем самым цинично отреагировал на заявления генсека главного военно-политического блока в регионе».

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