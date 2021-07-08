Газета «Айастани Анрапетутюн»: Не только с политической и с военной точки зрения

«Касаясь темы гидротерроризма, «Айастани Анрапетутюн» отметила, что в связи с последовательностью руководства Азербайджана в советские годы и недальновидностью политического руководства Армянской ССР тюркский элемент постепенно захватил наши «голубую и зеленую артерии» - водные и лесные массивы, пастбища, плодородные земли. Государство, являющееся врагом Армении, продолжает действовать в том же стиле, и Азербайджан, превративший арменофобию в государственную политику, сегодня повторяет те же шаги.

Факты свидетельствуют, что власти Азербайджана всегда имели амбиции в отношении территорий Армении. Территории, занятые тюркским элементом, смогли клином проникнуть в нашу страну и установить контроль над инфраструктурой. Таким образом, Республика Армения обязана обсуждать вопросы делимитации и демаркации границ, основываясь на правах граждан Республики Армения. Это прямое международное требование, демаркация является незаконной, если она нарушает нормальную жизнь приграничного населения и не учитывает права человека и верховенство закона».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.