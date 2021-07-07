Двусторонние отношения, Карабах, ситуация на границе, возвращение пленных: состоялась встреча Пашиняна и Путина

Находящийся с рабочим визитом в Москве исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел в Кремле встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Приветствуя Никола Пашиняна, Владимир Путин отметил:

“Уважаемый Никол Владимирович!

Рад возможности встретиться с Вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес. И конечно, хочу ещё раз – уже лично – поздравить Вас с результатами выборов.

Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у Вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития.

Поэтому я искренне Вас поздравляю. Надеюсь, что мы сможем сегодня и формально, и уже неформально за рабочим обедом поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения”.

В своей речи Никол Пашинян отметил:

“Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович!

Позвольте прежде всего ещё раз выразить мои соболезнования по поводу крушения самолёта на Камчатке и выразить сочувствие семьям и близким всех погибших.

Спасибо за приглашение и поздравление. Это действительно очень важный повод обсудить все вопросы наших отношений. В текущем году это уже наша третья встреча здесь. По-моему, это выражает динамику отношений между нашими странами.

К сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают Ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне.

Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. И я сегодня хочу поделиться с Вами оценками и мнениями, почему и как это происходит. Ещё не очень стабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана, по этому поводу мы неоднократно разговаривали. Хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. Я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы.

До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решен ещё полностью вопрос военнопленных, хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей: несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину, и я хочу подчеркнуть Вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину.

Есть кое-какие хорошие новости и в сфере экономики. Я надеюсь, Вы помните, что в 2019 году мы в Ереване обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮКЖД, и должен сказать, что сегодня полным ходом идёт обновление железнодорожных составов в Армении. Это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. В текущем году ещё растёт и экспорт из Армении в Россию после ковидного года.

Хочу ещё поблагодарить Вас за поддержку в доставках вакцины «Спутник-V» в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. Слава богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая, и на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению, это тоже очень хорошая новость.

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