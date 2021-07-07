На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента

Власти Гаити объявили 15 дней национального траура в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

"(Период) с 8 июля по 22 июля объявлен днями национального траура.... В течение этих 15 дней будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения. Радиостанции и телевидение призываем составлять программу передач и музыки с учетом ситуации", - говорится, в частности, в документе.

Ранее и. о. премьера Клод Жозеф сообщил о введении на территории страны военного положения после смерти президента.

Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.

До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.