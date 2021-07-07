Власти Доминиканы приостановили воздушное сообщение с Гаити

Совет гражданской авиации Доминиканской республики остановил авиасообщение с соседней Гаити после убийства президента этой страны Жовенеля Моиза.

"Совет гражданской авиации в силу полномочий, предоставленных ему законом, в эту среду, 7 июля, издал постановление № 144-2021, на основании которого приостанавливаются воздушные перевозки в Республику Гаити и из неё", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В исключительных случаях самолетам будет разрешено приземляться в международном аэропорту Ла-Исабела для перевозки граждан Доминиканской Республики и аккредитованного иностранного дипломатического персонала.

Министерство обороны Доминиканской республики по итогам заседания совета безопасности проводит наземную, морскую и сухопутную операцию для защиты границы с Гаити, чтобы предотвратить исход гаитян после убийства президента Жовенеля Моиза и возможные беспорядки.

Президент Гаити скончался 7 июля, получив смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Супруга президента Мартин Моиз выжила в покушении и получает медицинскую помощь.