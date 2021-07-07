Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Заседание Совета Безопасности ООН по Гаити планируется на 8 июля

Заседание Совета Безопасности ООН по Гаити планируется на 8 июля

Совет Безопасности ООН намерен обсудить ситуацию в Гаити после убийства президента страны на заседании в четверг, 8 июля. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду ТАСС источник во всемирной организации.

"Обсуждение ситуации в Гаити планируется в четверг", - сказал собеседник агентства.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. В стране введено военное положение.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации