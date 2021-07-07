Армянская исполнительница одержала победу в международном конкурсе «Baltic Voice 2021»

Солистка Культурного центра Ереванского государственного университета Марица Тиликян стала победительницей международного детского и молодежного фестиваля-конкурса «Baltic Voice 2021», получив «Grand Prix». Конкурс с лозунгом «Песня - сила, объединяющая народы вне границ» прошел 2-4 июля в Литве.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ЕГУ, в «Baltic Voice 2021» приняли участие 120 участников из более чем 15 стран.

Выпускница факультета информатики и прикладной математики ЕГУ Марица Тиликян представила на конкурсе мировой хит и песню Шушан Саркисян «Армения, моя Родина».