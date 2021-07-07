Супруга президента Гаити жива, ее эвакуируют в Майами

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют в один из госпиталей Майами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду агентству Reuters сообщил посол республики в США Эдмон Бокши.

"Она в критическом состоянии. <...> В настоящий момент прилагаются усилия, чтобы эвакуировать ее в госпиталь Майами для медицинской помощи", - отметил дипломат.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Телеканал TeleSUR сообщал, что она также умерла после полученных ранений, позже посольство Гаити в Домииканской Республике опровергло эту информацию.