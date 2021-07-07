Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Известный режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался в США в возрасте 85 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета New York Daily News со ссылкой на жену.

Дауни-старший, которому исполнилось 85 лет в конце июня, страдал синдромом Паркинсона более пяти лет. Он скончался дома в Нью-Йорке.

Дауни-старший приобрел популярность после одного из своих первых фильмов "Патни Своуп" (1969). Среди других его известных фильмов - работы "Дворец Грисера" (1972), "Слишком много солнца" (1990). Его сын - тоже популярный актер Роберт Дауни-младший - снялся в ряде фильмов отца.