Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити

Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити

Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает местная газета Dia.

Ранее сообщалось, что минобороны Доминиканской Республики в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза проводит военную операцию в пограничных районах.

По данным издания, военный вертолет потерпел крушение при посадке в пограничном городе Химани. Информации о погибших или пострадавших пока нет.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации