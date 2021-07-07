Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити
21:19, 7 Июль, 2021
Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает местная газета Dia.
Ранее сообщалось, что минобороны Доминиканской Республики в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза проводит военную операцию в пограничных районах.
По данным издания, военный вертолет потерпел крушение при посадке в пограничном городе Химани. Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен