Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает местная газета Dia.

Ранее сообщалось, что минобороны Доминиканской Республики в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза проводит военную операцию в пограничных районах.

По данным издания, военный вертолет потерпел крушение при посадке в пограничном городе Химани. Информации о погибших или пострадавших пока нет.