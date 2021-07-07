Пашинян поблагодарил Путина за его роль в возвращении армянских пленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен, что уже третья в этом году встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отражает динамику отношений между двумя странами. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в начале встречи с президентом России Путиным в Кремле.

Он еще раз выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Камчатке, выразив соболезнования родным и близким всех погибших.

Выразив благодарность за приглашение и поздравление с победой на внеочередных парламентских выборах, Пашинян подчеркнул, что это действительно очень важный повод обсудить все вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

«К сожалению, в последнее время мы много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация.

Все знают о Ваших личных усилиях и усилиях Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе в целом стабильна. Но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства и нестабильности.

И я сегодня хочу с Вами поделиться оценками и мнениями о том, почему и как это происходит. Также не очень стабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно говорили, и хочу сказать, что тут же мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев.

Должен констатировать, что, к сожалению, до сих пор не решен еще полностью вопрос военнопленных, хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей, потому что несколько дней назад 15 военнопленных были возвращены на Родину, и я хочу подчеркнуть Вашу личную роль в этом и поблагодарить Вас», - сказал Пашинян, напомнив, что ранее в телефонном разговоре 24 июня они говорили на эту тему, после чего состоялось возвращение армянских военнопленных.

«Должен сказать, что есть и кое-какие хорошие новости и в сфере экономики. Надеюсь, Вы помните, что в 2019 году в Ереване мы обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮКЖД, и должен сказать, что сегодня полным ходом идет обновление железнодорожных составов в Армении, и это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа», - сказал и.о. премьер-министра Армении.

Пашинян подчеркнул, что в текущем году увеличился экспорт из Армении в Россию. «Хочу поблагодарить Вас за поддержку в поставке вакцины Sputnik V в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. Слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно хорошая, и на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армении», - сказал Пашинян, выразив надежду, что сегодня будут обсуждены все вопросы двусторонних отношений.

В ответ на замечание Пашиняна Путин добавил: «В целом, мне кажется, консультации идут нормально между ведомствами».