Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза: Гарибашвили

Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза, несмотря на вызовы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархеем.

"Мы хотим ещё раз подтвердить, что абсолютное большинство населения нашей страны, почти 80% поддерживают евроинтеграцию Грузии. Господин комиссар, решением нашего руководства и нашей команды несколько лет назад были внесены в конституцию изменения, и тогда мы определили наш внешнеполитический курс. И все пришли к единому мнению, что это евроатлантический курс, который не будет пересмотрен и изменен. В этом процессе мы хорошо понимаем, что страна, которая является пока ещё молодой демократией, стоит перед перманентными вызовами, но нас это не пугает, так как мы хорошо понимаем и верим, что успешно пройдём этот путь и в один день станем полноценными членами Евросоюза", - заявил премьер.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.