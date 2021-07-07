Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана.

"Таджикистан — как страна с самой протяженной границей с Афганистаном — принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации.

Как считают в Таджикистане, ситуация требует "адекватного реагирования" со стороны ОДКБ. Необходимо в том числе усилить потенциал "по защите южных рубежей", добавил Султонов.

"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", — заключил постпред.