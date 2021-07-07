Трамп подал иск против владельцев социальных сетей Facebook, Twitter и Google

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданского иска против владельцев социальных сетей Facebook, Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов.

"Наше дело докажет, что такая цензура незаконна и противоречит конституции, и это совершенно не по-американски", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Трамп на пресс-конференции в среду, выступая в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.

Трамп объявил, что иск подается в суд во Флориде и ответчиками по нему станут владелец Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси и глава Google Пичаи Сундар. Он также сообщил, что помимо компенсации и восстановления аккаунтов требует в иске "привести технологических гигантов к ответственности".

"Это будет битва за интересы нашей страны, и я уверен, что мы победим в интересах американской свободы и свободы слова", - заявил экс-президент США.

Ранее в среду СМИ сообщили со ссылкой на источники о планах Трампа о подаче иска против соцсетей, которые ранее заблокировали ему доступ к своим платформам.